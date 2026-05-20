HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Kita Harus Jadi Pemerintah yang Engke Kumaha, Bukan Kumaha Engke

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |16:01 WIB
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggunakan falsafah Sunda, saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo menegaskan, bahwa masyarakat menginginkan pemerintahan yang bekerja cepat, responsif, dan tidak menunda pekerjaan.

"Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang ‘kumaha engké waé’ (bagaimana nanti saja)," kata Prabowo.

Ia kemudian menekankan, bahwa pola pikir aparatur negara harus berubah demi menghadirkan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat.

"Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh ‘engké kumaha’ (nanti bagaimana), bukan ‘kumaha engké’ (bagaimana nanti),” sambungnya.

Prabowo juga menyoroti pentingnya peningkatan kinerja birokrasi, agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain, terutama dalam pelayanan perizinan usaha dan administrasi pemerintahan.

 

Prabowo: Puluhan Persen Perdagangan Dunia Lewat Perairan Indonesia
Ratusan Guru Honorer Demo di DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Lumpuh
Sejumlah Target Prabowo di 2027 dari Pertumbuhan Ekonomi hingga Kemiskinan
Ini Pidato Lengkap Presiden Prabowo di Rapat Paripurna DPR RI
Prabowo Merasa Pilu Hati Dengar Kritik Keras PDIP
Prabowo Tegaskan Pasal 33 UUD 1945 Jadi Kunci Kemakmuran
