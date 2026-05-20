Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Komplotan Begal Bersenpi di Jakarta Diburu Polisi, 5 Pelaku Masih Gentayangan!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |00:10 WIB
Komplotan Begal Bersenpi di Jakarta Diburu Polisi, 5 Pelaku Masih Gentayangan!
Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanudin (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, masih memburu pelaku begal yang meresahkan masyarakat.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanudin mengungkapkan, para pelaku begal yang diburu kerap menggunakan senjata api (senpi) saat beraksi.

"Kemudian ada yang menggunakan senjata api juga, masih dalam pengejaran," kata Iman, Selasa (19/5/2026).

Menurut Iman, para pelaku yang ditangkap maupun yang masih diburu berasal dari beberapa kelompok dan jaringan begal yang beroperasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Setidaknya, masih ada lima pelaku begal yang menjadi buronan utama aparat kepolisian.

"Pelaku ini terdiri dari beberapa kelompok jaringan, dan kami juga masih mengembangkan ke jaringan lainnya. Masih ada lima orang yang masih kami lakukan pengejaran," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/338/3219386//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-fDXj_large.jpg
Pramono: 24.000 CCTV Dioptimalkan, Bakal Deteksi Begal dan Tawuran di Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/338/3219382//polda_metro_jaya-8oKW_large.jpg
Kasus Andrie Yunus, Polda Metro Dalami Temuan Tim Investigasi TAUD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/338/3219255//dirkrimum_polda_metro_jaya_kombes_pol_iman_imanuddin-VemZ_large.jpg
Tim Pemburu Begal Tangkap 8 Pelaku, 3 di Antaranya Jambret WNA di Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219259//ilustrasi-Eepy_large.jpg
Tiga Pelaku Jambret WNA di Bundaran HI Ditangkap, Sudah Beraksi di 120 Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/338/3219225//kapolda_metro_jaya_komjen_pol_asep-pgHO_large.jpg
Kapolda Metro Perintahkan Anak Buahnya Tak Ragu Tindak Tegas Pelaku Begal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/338/3219213//kapolda_metro_jaya_komjen_pol_asep-uxRb_large.jpg
Tim Pemburu Begal Disiagakan 24 Jam, Kapolda Metro Ajak Warga Aktif Lapor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement