Komplotan Begal Bersenpi di Jakarta Diburu Polisi, 5 Pelaku Masih Gentayangan!

JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, masih memburu pelaku begal yang meresahkan masyarakat.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanudin mengungkapkan, para pelaku begal yang diburu kerap menggunakan senjata api (senpi) saat beraksi.

"Kemudian ada yang menggunakan senjata api juga, masih dalam pengejaran," kata Iman, Selasa (19/5/2026).

Menurut Iman, para pelaku yang ditangkap maupun yang masih diburu berasal dari beberapa kelompok dan jaringan begal yang beroperasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Setidaknya, masih ada lima pelaku begal yang menjadi buronan utama aparat kepolisian.

"Pelaku ini terdiri dari beberapa kelompok jaringan, dan kami juga masih mengembangkan ke jaringan lainnya. Masih ada lima orang yang masih kami lakukan pengejaran," pungkasnya.