Tim Pemburu Begal Disiagakan 24 Jam, Kapolda Metro Ajak Warga Aktif Lapor

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Komjen Asep Edi Suheri mengungkapkan, Tim Pemburu Begal telah mengungkap enam kasus begal yang terjadi di wilayah DKI Jakarta.

"Kemudian untuk Satgas Begal yang kami bentuk kemarin, perlu kami sampaikan bahwa kami sudah mengungkap enam kasus yang terjadi di wilayah DKI Jakarta," kata Komjen Asep di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/5/2026).

Asep memerintahkan jajaran kepolisian untuk menindak tegas para pelaku begal. Polisi diminta tidak ragu bertindak sesuai Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

“Dan saya sudah perintahkan kepada jajaran kepolisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan yang membahayakan jiwa petugas kepolisian. Jangan ragu-ragu melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai aturan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian,” ujarnya.