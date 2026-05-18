Sahroni Minta Polisi Tembak Pelaku Begal di Tempat

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas berupa penembakan di tempat kepada para pelaku aksi kriminalitas begal. Pasalnya, pelaku begal marak terjadi di sejumlah wilayah belakangan ini.

Sahroni juga menanggapi langkah Polda Metro Jaya yang telah membentuk tim khusus pemburu begal. Dia mengapresiasi pembentukan tim tersebut.

"Nah, ini juga menjadi concern ya, karena hal ini bukan di wilayah tertentu, misalnya di Makassar. Saya sudah menyampaikan itu ditindak untuk ditembak di tempat," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Oleh karena itu, ia meminta untuk kepolisian di wilayah-wilayah lain juga memberikan perhatian yang sama terhadap aksi kriminalitas jalanan ini.

Dia menyadari jika ada pihak-pihak yang coba melakukan perlawanan atas usulannya tersebut lantaran tindakan tersebut dinilai tidak baik.