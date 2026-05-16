Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Baleg DPR Target Rampungkan 4 RUU, Salah Satunya Masyarakat Adat

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |03:01 WIB
Baleg DPR Target Rampungkan 4 RUU, Salah Satunya Masyarakat Adat
DPR RI (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menargetkan penyelesaian empat dari sembilan rancangan undang-undang (RUU) yang tengah dibahas pada Masa Persidangan V Tahun 2025–2026. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat pleno penyusunan jadwal acara Baleg DPR RI.

Bob menjelaskan setiap RUU yang sedang dibahas memiliki tingkat urgensi masing-masing. Namun, Baleg tetap perlu menetapkan skala prioritas agar pembahasan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Ada beberapa undang-undang yang bisa kita selesaikan, diperlukan satu ketelitian dan kecermatan kita untuk day by day-nya sehingga ada yang prioritas. Semuanya prioritas, ada yang genting dan ada yang penting,” kata Bob dikutip Jumat (15/5/2026).

Legislator Gerindra itu mengungkapkan sejumlah RUU saat ini telah memasuki tahap pembahasan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah RUU Satu Data Indonesia (SDI) yang telah menyelesaikan sekitar 50 pasal dari total 130 pasal.

Selain itu, pembahasan RUU Pemerintahan Aceh juga disebut tinggal menyisakan beberapa pasal saja. “(Kemudian) RUU Masyarakat Adat yang saat ini penyusunannya sedang berjalan akan dirampungkan pada akhir Mei ini,” ujarnya.

Dengan perkembangan tersebut, Baleg DPR RI menargetkan empat RUU prioritas dapat segera dirampungkan, yakni RUU Satu Data Indonesia, RUU Pemerintahan Aceh, RUU Masyarakat Adat, serta RUU Komoditas Strategis.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206415/dasco-ke26_large.jpg
DPR Bakal Godok Undang-Undang Satu Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206405/dasco-lOj3_large.jpg
Besok, RUU PPRT dan Hak Cipta Bakal Dibawa ke Rapat Paripurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205213/dpr-y7gH_large.jpg
Baleg DPR Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195646/mensesneg-aUrX_large.jpg
Mensesneg: RUU Penanggulangan Disinformasi-Propaganda Asing Masih Wacana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185743/ruu_pengelolaah_ruang_udara-Slv8_large.jpg
Tok! RUU Pengelolaan Ruang Udara Disahkan Jadi Undang-Undang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184259/kuhap-Yumt_large.jpg
Paripurna DPR RI Resmi Sahkan KUHAP Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement