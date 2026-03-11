Besok, RUU PPRT dan Hak Cipta Bakal Dibawa ke Rapat Paripurna

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan ada dua rancangan undang-undang (RUU) yang akan dibawa ke rapat paripurna, Kamis 12 Maret 2026 besok. Kedua beleid itu di antaranya RUU PPRT dan RUU Hak Cipta.

Hal ini disampaikan Dasco setelah menggelar pertemuan dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

"Yang pada paripurna besok, DPR akan mengesahkan di paripurna yaitu; satu, Undang-Undang Pekerja Pembantu Rumah Tangga menjadi usul inisiatif DPR dan akan segera dibahas untuk menjadi undang-undang," kata Dasco.

"Lalu yang kedua, besok juga akan diparipurnakan sebagai usul inisiatif DPR, Undang-Undang Hak Cipta," ujarnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu tak menampik jika kedua RUU ini ditargetkan selesai pada tahun 2026 ini. Dasco optimistis tak ada kendala dalam pembahasannya nanti.

"Ya karena kita sudah mulai dari sekarang dan tadi sudah ada komitmen dengan para teman-teman dari Baleg maupun komisi terkait untuk kita memenuhi target undang-undang yang penting-penting, yang kemudian menjadi perhatian publik untuk segera diselesaikan," tuturnya.

(Arief Setyadi )

