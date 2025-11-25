Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tok! RUU Pengelolaan Ruang Udara Disahkan Jadi Undang-Undang

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |11:27 WIB
Tok! RUU Pengelolaan Ruang Udara Disahkan Jadi Undang-Undang
RUU Pengelolaan Ruang Udara disahkan jadi undang-undang (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara menjadi undang-undang. Pengesahan itu diambil dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI yang digelar Selasa (25/11/2025).

Pengesahan RUU ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang bertindak sebagai pimpinan rapat paripurna.

"Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang pengelolaan ruang udara. Apakah dapat disetujui menjadi Undang-Undang?" tanya Dasco yang langsung disambut jawaban ‘Setuju’ dari anggota yang hadir.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara, Endipat Wijaya, menyampaikan RUU ini terdiri dari 8 Bab dan 63 Pasal yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang dengan sejumlah penyempurnaan substansi redaksional yang tercermin dalam rincian Daftar Inventaris Masalah.

"Secara keseluruhan, jumlah DIM RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara sebanyak 581 DIM. Terdiri dari 353 DIM batang tubuh, 205 DIM penjelasan, dan 23 DIM yang merupakan DIM usulan baru dari fraksi DPR RI maupun pemerintah," kata Endipat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184259/kuhap-Yumt_large.jpg
Paripurna DPR RI Resmi Sahkan KUHAP Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173962/puan-kgxw_large.jpg
DPR dan Pemerintah Sahkan 16 RUU Menjadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170956/dpr-uvNe_large.jpg
DPR-Pemerintah Sepakat 67 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170576/dpr_ri-FfV1_large.jpg
Tok, DPR Sepakat Bawa RUU Pengelolaan Ruang Udara ke Paripurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/337/3167042/dpr-6eXZ_large.jpg
RUU PPRT Terus Digodok Panja DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/337/3157404/dpr-Qw7h_large.jpg
Tok! Komisi II-Pemerintah Sepakat Bawa 10 RUU Kabupaten/Kota ke Paripurna
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement