Kaesang Ingin Jadikan Jateng 'Kandang Gajah' di Pemilu 2029, Reaksi PDIP Mengejutkan!

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto angkat bicara soal pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, yang ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang Gajah pada Pemilu 2029 mendatang.

Diketahui, Gajah sendiri kini diidentikkan dengan PSI. Sementara itu, dalam beberapa periode Pemilu terakhir, Jawa Tengah menjadi lumbung suara PDIP dan disematkan sebagai Kandang Banteng.

"Pemilu masih panjang. Rakyat yang menentukan ya. Rakyat yang menentukan, yang punya kedaulatan," kata Hasto di sela-sela pembukaan Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).

Melalui peringatan HUT ke-53 ini, kata dia, PDIP memilih untuk melakukan kritik dan otokritik dalam rangka memperbaiki sekaligus mengonsolidasikan kekuatan akar rumput.

Di sisi lain, PDIP juga memilih untuk fokus bergerak dalam membantu penanganan dan pemulihan bencana alam yang terjadi di Indonesia.

"Jadi situasi saat ini bagi PDI Perjuangan, lebih baik kami berfokus untuk melakukan konsolidasi organisasi dalam seluruh aspek kehidupan partai, sehingga ketika rakyat menghadapi kesulitan seperti bencana, kami turun dengan seluruh kekuatan partai. Itu yang menjadi skala prioritas kami," ujarnya.

(Arief Setyadi )