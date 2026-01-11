Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kaesang Ingin Jadikan Jateng 'Kandang Gajah' di Pemilu 2029, Reaksi PDIP Mengejutkan!

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |00:11 WIB
Kaesang Ingin Jadikan Jateng 'Kandang Gajah' di Pemilu 2029, Reaksi PDIP Mengejutkan!
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto angkat bicara soal pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, yang ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang Gajah pada Pemilu 2029 mendatang.

Diketahui, Gajah sendiri kini diidentikkan dengan PSI. Sementara itu, dalam beberapa periode Pemilu terakhir, Jawa Tengah menjadi lumbung suara PDIP dan disematkan sebagai Kandang Banteng.

"Pemilu masih panjang. Rakyat yang menentukan ya. Rakyat yang menentukan, yang punya kedaulatan," kata Hasto di sela-sela pembukaan Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).

Melalui peringatan HUT ke-53 ini, kata dia, PDIP memilih untuk melakukan kritik dan otokritik dalam rangka memperbaiki sekaligus mengonsolidasikan kekuatan akar rumput.

Di sisi lain, PDIP juga memilih untuk fokus bergerak dalam membantu penanganan dan pemulihan bencana alam yang terjadi di Indonesia.

"Jadi situasi saat ini bagi PDI Perjuangan, lebih baik kami berfokus untuk melakukan konsolidasi organisasi dalam seluruh aspek kehidupan partai, sehingga ketika rakyat menghadapi kesulitan seperti bencana, kami turun dengan seluruh kekuatan partai. Itu yang menjadi skala prioritas kami," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PSI Kaesang Pangarep pdip
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194680/pdip-yO7W_large.jpg
Singgung Pilkada, Megawati Tegaskan Rakyat Berdaulat jika Pemimpin Dipilih Langsung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194674/pdip-eBfN_large.jpg
Megawati Kecam Serangan AS ke Venezuela: Wujud Neokolonialisme dan Imperalisme Modern!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194669/pdip-ztn8_large.jpg
Jelang Rakernas, PDIP Terbitkan Aturan Ancam Pecat Kader Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194655/maskot_baru_pdip-rfd3_large.jpg
PDIP Luncurkan 'Barata' Maskot Baru di HUT Ke-53, Ini Filosofinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194636/ganjar_pranowo-COhg_large.jpg
Ganjar: Rakernas I PDIP Akan Bahas Isu Kebebasan Bicara hingga Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191291/pdip-5TNW_large.jpg
Bencana Sumatera, PDIP Gelar Konferda DKI Secara Sederhana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement