Singgung Pilkada, Megawati Tegaskan Rakyat Berdaulat jika Pemimpin Dipilih Langsung

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri turut menyinggung soal sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Diketahui, sistem Pilkada ini belakangan menjadi perbincangan menyusul adanya usulan kepala daerah dipilih DPRD.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan dalam pidato pembukaan Rakernas I PDIP, Megawati sempat mengingatkan agar spirit reformasi benar-benar dijaga. Di mana, kedaulatan berada di tangan rakyat menjadi dasar dalam menentukan pemimpin, dalam kaitan ini kepala daerah.

"Dengan rakyat yang berdaulat, dengan pemimpin dipilih secara langsung, ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemimpin, tapi juga tanggung jawab pemimpin untuk menghasilkan program-program sesuai dengan aspirasi rakyat yang digali pada saat kampanye," kata Hasto mengutip pernyataan Megawati usai pembukaan Rakernas I PDIP yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Meski begitu, kata dia, PDIP akan melakukan pencermatan secara saksama terkait sistem Pilkada mendatang. Terlebih, partainya juga telah menerima banyak masukan dari elemen masyarakat hingga struktur partai yang mengharapkan forum Rakernas ini dapat mengambil keputusan politik untuk menjaga demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat secara luas.

"Namun sikap politiknya, karena nanti kami akan mendengarkan seluruh usulan-usulan dari DPD, akan dibacakan pada saat penutupan Rakernas," ujarnya.

"(Jadi) sikapnya bagaimana, alasan filosofis, ideologis, dan juga dari manajemen penyelenggaraan pemilu, itu semua akan menjadi bagian dari rekomendasi Rakernas. Jadi belum diputuskan," tuturnya.

