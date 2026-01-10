Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Rakernas, Ganjar Tegaskan Sikap PDIP Tak Pernah Berubah soal Pilkada

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |16:48 WIB
Jelang Rakernas, Ganjar Tegaskan Sikap PDIP Tak Pernah Berubah soal Pilkada
Ganjar Pranowo (Foto: Felldy Utama/Okezone)
JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, menegaskan hingga pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang digelar Sabtu (10/1/2026) hari ini, partainya tetap konsisten mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung.

“Kita kan sudah jelas ya, beberapa kawan-kawan sudah menyampaikan,” kata Ganjar di sela-sela perayaan HUT ke-53 PDIP dan Rakernas I yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Menurut dia, perdebatan mengenai mekanisme Pilkada sebenarnya telah berlangsung lama dan memiliki jejak sejarah yang jelas. Pada era Orde Baru, pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Namun, pascareformasi, muncul tuntutan kuat dari masyarakat agar kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

“Lalu dengan adanya reformasi, kemudian masyarakat menghendaki itu secara langsung. Kemudian dibuatlah undang-undang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pada awal pembentukan regulasi, sempat terjadi dinamika dalam mekanisme pemilihan. Namun, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang, sehingga pilkada langsung diberlakukan secara nasional.

