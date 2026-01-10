Tiba di Arena Rakernas PDIP, Megawati Didampingi Prananda hingga Pramono Anung

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, tiba di arena perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDIP dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Presiden kelima RI itu tiba sekitar pukul 14.05 WIB. Megawati terlihat mengenakan kemeja partai berwarna merah.

Megawati datang didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP, Prananda Prabowo. Turut hadir dalam rombongan yang sama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Sejumlah kader dan Satuan Tugas (Satgas) PDIP tampak menyambut kedatangan Megawati di area lobi selatan gedung. Megawati juga terlihat melemparkan senyum dan melambaikan tangan ke arah awak media yang mengabadikan momen kedatangannya.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa Rakernas I bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan penegasan konsolidasi PDIP sebagai partai penyeimbang melalui kerja nyata di tengah rakyat.