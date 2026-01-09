HUT Ke-53 PDIP Digelar di Ancol, Sekjen: Rakernas Bahas Sikap Politik hingga Geopolitik

JAKARTA - PDI Perjuangan akan menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 yang dilanjutkan dengan rapat kerja nasional (Rakernas) di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta. Kegiatan ini akan berlangsung mulai Sabtu (10/1/2026) hingga 12 Januari 2026.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyampaikan bahwa Rakernas I ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan penegasan konsolidasi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang dengan kerja nyata di tengah rakyat.

Forum ini juga meneguhkan perjuangan kemanusiaan dan keadilan serta keberpihakan kepada rakyat, sebagaimana tercermin dalam penanganan bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan sejumlah wilayah lain yang terdampak bencana.

“PDI Perjuangan menegaskan diri sebagai partai penyeimbang dengan kerja nyata di tengah rakyat, di tengah berbagai bencana yang melanda Tanah Air, dengan spirit kemanusiaan, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat,” kata Hasto di Jakarta, Jumat (9/1/2026).