HOME NEWS NASIONAL

Hasto: Perubahan Besar Harus Dimulai dari Perilaku!

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |15:19 WIB
Hasto: Perubahan Besar Harus Dimulai dari Perilaku!
Hasto: Perubahan Besar Harus Dimulai dari Perilaku!
A
A
A

JAKARTA - Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menyebut, tantangan terberat saat ini adalah menjembatani jarak antara pengetahuan dan perilaku nyata di lapangan. Pasalnya, masyarakat sering kali paham secara kognitif namun gagal dalam implementasi nilai.

Hal ini diungkapkannya dalam forum Public Lecture Series 002 yang digelar Pandu Negeri di Embung Giwangan, dikutip, Selasa (17/2/2026).

Politikus PDIP ini juga menekankan bahwa perubahan besar bangsa harus dimulai dari perubahan perilaku, bukan sekadar kecepatan administrasi.

"Banyak inovasi yang kita banggakan hari ini sebenarnya hanya just normal Science. kerjanya memang terlihat cepat, seperti cetak akta hari ini juga, tapi tidak menyentuh akar masalah yaitu perubahan pola pikir (change of mindset)," kata Hasto.

Pernyataan Hasto tersebut diperdalam oleh pengamat politik Rocky Gerung melalui kacamata filsafat pendidikan.

"Pendidikan itu, mengutip Socrates, adalah maieutike techne, teknik kebidanan untuk mengeluarkan janin pikiran guna menghidupkan harapan,”tandasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
