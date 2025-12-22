Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bencana Sumatera, PDIP Gelar Konferda DKI Secara Sederhana

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |15:11 WIB
Bencana Sumatera, PDIP Gelar Konferda DKI Secara Sederhana
Bencana Sumatera, PDIP Gelar Konferda DKI Secara Sederhana
A
A
A

JAKARTA - PDI Perjuangan DKI Jakarta menggelar Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) se-Provinsi DKI Jakarta yang di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta. Namun acara ini digelar secara sederhana mengingat bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Konferda dibuka Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto serta dihadiri  Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Panitia Konferda PDIP DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, menyampaikan harapan besar terhadap hasil Konferda ini sebagai langkah awal kebangkitan partai di Ibu Kota.

“Harapannya agar Konferda ini bisa mengembalikan kejayaan PDI Perjuangan di DKI Jakarta dalam memenangi Pilkada DKI, termasuk dengan menambah kursi di DPRD DKI,” ujar Pantas Nainggolan, Senin (22/12/2025).

Ia menegaskan, hasil Konferda dan Konfercab ini menjadi fondasi penting bagi penguatan kerja politik partai, konsolidasi kader, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap PDI Perjuangan di DKI Jakarta.

“Melalui konsolidasi struktural Konferda, Konfercab, Musancab, Musran dan Anak Ranting, PDI perjuangan bisa meraih kepercayaan publik, dengan solid bergerak memenuhi amanat penderitaan rakyat, amanat harapan rakyat,” jelasnya.

Pantas menegaskan, melalui Konferda dan Konfercab ini, PDI Jakarta berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat dan memperkuat peran partai, dalam pembangunan daerah serta demokrasi di Ibu Kota.

 

