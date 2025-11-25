Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Minta Anak Muda Belajar Kepemimpinan dari Soekarno dan Hatta

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |10:18 WIB
JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan sejumlah masukan kepada seluruh anak muda  dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan.  Hasto mengingatkan Indonesia dibangun dari pemikiran para anak muda pada eranya.

Hasto menceritakan bagaimana di usia muda dengan keterbatasan, para pendiri bangsa saat itu tekun membaca dan memikirkan nasib bangsa.

"Bung Hatta belajar di surau dengan keterbatasan buku tapi bisa berpikir visioner. Bung Karno belajar ketika teman-temannya bermain bola mencari jawaban atas nasib bangsa," kata Hasto saat Ngopi Kebangsaan bersama Pemuda Sulawesi Selatan, di Makassar, dikutip, Selasa (25/11/2025).

Menurut dia, kondisi saat ini jauh lebih mudah. Misalnya, saat ini ada university of internet yang seharusnya membuat anak muda di era sekarang berprestasi lebih baik dari para Pendiri Bangsa.

"Anak muda bebas memilih idenya dan imajinasinya terhadap masa depan. Dengan ide anda punya arah masa depan. Jadi perkuat ide anda," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto pun memberikan nasihat kepada anak muda yang hadir dalam dialog tersebut. Menurutnya, anak muda untuk tidak mudah dikooptasi dan harus mempunyai nilai.

"Kalau bisa jadi seseorang yang memiliki spesialis sehingga punya diferensiasi. Lalu jangan lupa membangun spirit di dalam diri,”ujarnya.

 

