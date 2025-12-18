Donasi Korban Bencana Sumatera, Megawati Perintahkan Pramono Sumbang Rp2 Miliar

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung ikut serta dalam penggalangan donasi yang akan ditujukan bagi seluruh korban terdampak bencana alam di Sumatera.

1. Donasi Korban Bencana Sumatera

Megawati menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara Peringatan Hari Ibu yang digelar DPP PDIP di Gedung Nyi Ageng Serang, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

Awalnya, Megawati bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno naik ke panggung untuk membagikan bibit pohon asli Indonesia kepada kepala dearah perempuan kader PDIP. Usai pembagian bibit dan foto bersama, Rano Karno melontarkan celetukan bahwa Megawati akan bernyanyi.

"Dalam rangka hari ibu, Ibu Mega kita mau menyanyikan lagu. "Setuju, enggak? Setuju?" tanya Rano kepada hadirin yang hadir dalam ruang acara.

Tak beberapa lama, Rano menyanyikan lagu berjudul Cinta Hampa. Megawati yang saat itu mengenakan baju kebaya merah, tidak langsung bernyanyi. Ia memilih mengambil pengeras suara untuk menyampaikan sepatah dua patah kata wejangan untuk perempuan.

Kemudian, Megawati menarik Rano Karno ke sampingnya. Ia mempertanyakan mengapa Rano Karno menyuruhnya bernyanyi, padahal ia tidak pernah bilang mau bernyanyi di atas panggung.

"Saya juga ini lagi mau nanya, ini enak aja. Apa namanya, kalau nembak itu apa?" kata Megawati.