Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Donasi Korban Bencana Sumatera, Megawati Perintahkan Pramono Sumbang Rp2 Miliar

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |19:14 WIB
Donasi Korban Bencana Sumatera, Megawati Perintahkan Pramono Sumbang Rp2 Miliar
Donasi Korban Bencana Sumatera, Megawati Perintahkan Pramono Sumbang Rp2 Miliar (Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung ikut serta dalam penggalangan donasi yang akan ditujukan bagi seluruh korban terdampak bencana alam di Sumatera.

1. Donasi Korban Bencana Sumatera

Megawati menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara Peringatan Hari Ibu yang digelar DPP PDIP di Gedung Nyi Ageng Serang, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

Awalnya, Megawati bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno naik ke panggung untuk membagikan bibit pohon asli Indonesia kepada kepala dearah perempuan kader PDIP. Usai pembagian bibit dan foto bersama, Rano Karno melontarkan celetukan bahwa Megawati akan bernyanyi. 

"Dalam rangka hari ibu, Ibu Mega kita mau menyanyikan lagu. "Setuju, enggak? Setuju?" tanya Rano kepada hadirin yang hadir dalam ruang acara. 

Tak beberapa lama, Rano menyanyikan lagu berjudul Cinta Hampa. Megawati yang saat itu mengenakan baju kebaya merah, tidak langsung bernyanyi. Ia memilih mengambil pengeras suara untuk menyampaikan sepatah dua patah kata wejangan untuk perempuan.

Kemudian, Megawati menarik Rano Karno ke sampingnya. Ia mempertanyakan mengapa Rano Karno menyuruhnya bernyanyi, padahal ia tidak pernah bilang mau bernyanyi di atas panggung. 

"Saya juga ini lagi mau nanya, ini enak aja. Apa namanya, kalau nembak itu apa?" kata Megawati. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190717//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-Exqd_large.jpg
170 Personel Terdampak Bencana Sumatera, Begini Pesan Kapolri kepada Anggota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190715//bencana_sumatera-SAER_large.jpeg
Korban Bencana Sumatera-Aceh Tembus 1.068 Jiwa dan 190 Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190714//prabowo_cek_jembatan_bailey_di_padang_pariaman-OQD3_large.jpg
Prabowo Cek Jembatan Bailey di Padang Pariaman, Rampung Dibangun dalam Sepekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190709//prabowo_tinjau_progres_perbaikan_jalan_lembah_anai_sumbar_usai_bencana-fQoF_large.jpg
Prabowo Tinjau Progres Perbaikan Jalan Lembah Anai Sumbar Usai Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190690//mendikdasmen_abdul_muti-SIQT_large.jpg
Terdampak Bencana Sumatera, 16.500 Guru Bakal Dapat Tunjangan Rp2 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190687//dapur-uqRG_large.jpg
Dapur Umum Dibangun di Pidie Jaya Aceh, Kapasitas 1.000 Porsi per Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement