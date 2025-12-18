Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Ingatkan Pejabat DKI Waspadai Cuaca Ekstrem Jelang Nataru

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |02:05 WIB
Pramono Ingatkan Pejabat DKI Waspadai Cuaca Ekstrem Jelang Nataru
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang diprediksi akan melanda Jakarta dalam beberapa waktu ke depan.

Hal tersebut disampaikan Pramono dalam sambutannya saat pelantikan 11 pejabat pimpinan tinggi pratama DKI Jakarta pada Rabu (17/12/2025).

“Pesan saya yang terakhir, pada minggu-minggu ke depan akan ada cuaca ekstrem kembali. Maka bagi para pejabat yang baru dilantik maupun yang sudah lama menjabat, harus mempersiapkan diri untuk itu,” kata Pramono.

Halaman:
1 2
      
