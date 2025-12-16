Indonesia Dikepung Tiga Siklon, BMKG Imbau Waspada Hujan dan Gelombang Tinggi

JAKARTA – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengungkapkan, saat ini terpantau tiga siklon yang mengepung wilayah Indonesia. Ketiganya yakni Siklon Bakung, bibit siklon 93S, dan bibit siklon 95S.

Faisal menjelaskan, Siklon Bakung berkembang di barat daya Lampung dan bergerak menjauhi Indonesia. Namun berdasarkan pemantauan BMKG, status siklon tersebut meningkat dari kategori 1 menjadi kategori 2.

Ia mengingatkan bahwa Siklon Tropis Senyar yang sebelumnya memicu cuaca ekstrem di wilayah Sumatera tercatat hanya berada pada kategori 1.

"Saat ini ada tiga siklon yang mengepung Indonesia, Bapak Presiden. Yang pertama adalah Siklon Bakung," kata Faisal, Selasa (16/12/2025).

BMKG memprediksi Siklon Bakung berpotensi bergerak mendekati wilayah Indonesia sehingga akan terus dipantau dalam dua hingga tiga hari ke depan. Faisal berharap siklon tersebut tidak memasuki wilayah Indonesia agar tidak berdampak pada peningkatan curah hujan.

"Kami akan terus memantau dinamika siklon ini. Harapannya tidak masuk atau mendekat kembali hingga memengaruhi curah hujan di Indonesia," ujarnya.