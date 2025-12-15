Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Awal Pekan, Cuaca Jakarta Diprediksi Berawan

Erha Aprili Ramadhoni, Jurnalis - Senin, 15 Desember 2025 | 04:30 WIB
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin (15/12/2025), berawan. Hampir seluruh wilayah Jakarta akan berawan pada hari ini. 

1. Prediksi Cuaca Jakarta

Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 25-32 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 60-85 persen. 

Wilayah Jakarta Pusat diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 25-33 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 54-85 persen. 

Jakarta Barat juga diprediksi berawan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 24-32 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 55-87 persen. 

Cuaca berawan juga diprediksi terjadi di Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 24-32 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 57-88 persen. 

Jakarta Timur diprediksi berawan. Suhu udara berkisar 24-32 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 55-87%.

Di sisi lain, Kepulauan Seribu diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar 27-28 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 79-86%.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
