Pria Culik Anak di Bekasi, Motifnya Minta Ibu Korban Berpacaran dengan Pelaku

JAKARTA - Polres Metro Bekasi mengungkap kasus penculikan terhadap seorang anak yang terjadi di wilayah Desa Setiamekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi menguak motif penculikan ini berkaitan dengan hubungan asmara pelaku dan ibu korban.

"Korban awalnya diminta pelaku untuk memberi gas LPG di warung dekat rumah, namun setelah pergi korban tidak kunjung pulang," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Sabtu (31/1/2026).

Saat dicari, korban diketahui terlihat bersama seorang pria yang mengenakan atribut ojek online. Belakangan diketahui, pelaku diduga menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban.

"Pelaku diduga memaksa korban ikut dengannya dengan cara menakut-nakuti korban menggunakan senjata tajam jenis belati yang disimpan di dashboard sepeda motor," kata Budi.

Polisi kemudian melakukan penyidikan dan mencium keberadaan korban. Singkatnya, polisi kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku dengan cara menghentikan bus antarkota jurusan Bandung-Merak di kawasan Babakan Ciparay, Kota Bandung.

"Selanjutnya berhasil mengamankan pelaku berinisial MAR bersama korban di dalam bus tersebut," ujar Budi.