7 Fakta Baru Alvaro Bocah Hilang 8 Bulan Tewas hingga Tersangka Ayah Tiri Bunuh Diri

JAKARTA - Alvaro Kiano Nugroho, bocah enam tahun, akhirnya ditemukan usai dilaporkan hilang pada Maret 2025 di kawasan Masjid Jami Al Muflihun, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Namun, bocah malang itu ditemukan dalam keadaan tak bernyawa setelah delapan bulan pencarian.

Polisi mengungkap tersangka penculikan sekaligus pembunuhan Alvaro adalah ayah tirinya, Alex Iskandar. Tersangka sebelumnya juga sempat berpura-pura membantu untuk mencari korban Alvaro.

Berikut fakta-fakta terbaru dari kematian Alvaro:

1. Jasad Alvaro Ditemukan di Bantaran Kali Cilalay, Tenjo

Warga Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, digemparkan dengan penemuan jasad Alvaro di bantaran Jembatan Cilalay, Desa Singabraja, Tenjo, pada Minggu 23 November 2025.

Berawal dari penyisiran petugas gabungan dari Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan Polsek Tenjo, dibantu warga sekitar. Pencarian dilakukan menyusuri bantaran Kali Cilalay dengan bantuan anjing pelacak.

"Petugas bersama warga menyisir lokasi tempat pembuangan jasad. Setelah kurang lebih satu jam, jasad Alvaro ditemukan," ujar saksi mata, Sunaryo, Senin 24 November 2025.