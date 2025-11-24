Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap, Jenazah Alvaro Sempat Disimpan 3 Hari di Garasi Sebelum Dibuang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |22:14 WIB
Terungkap, Jenazah Alvaro Sempat Disimpan 3 Hari di Garasi Sebelum Dibuang
Terungkap, Jenazah Alvaro Sempat Disimpan 3 Hari di Garasi Sebelum Dibuang (iNews Media Group/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ardian Satrio Utomo mengungkapkan, sebelum dibuang di kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat, jenazah Alvaro Kiano Nugroho sempat disimpan selama 3 hari di garasi mobil.

1. Disimpan 3 Hari di Bagasi

"Berdasarkan keterangan tersangka, jenazah itu kejadian pada saat pembunuhan tanggal 6 Maret 2025 di rumah daerah Tangerang. Setelah itu tidak langsung dibuang ke Tenjo, 3 hari ditaruh di garasi. Jadi ketutupan, ada posisi mobil, mobil warna silver itu di belakang garasi selama 3 hari di situ," ujarnya pada wartawan, Senin (24/11/2025).

Menurutnya, pada 9 Maret 2025, jenazah Alvaro dibuang ke kawasan Tenjo dengan dibawa menggunakan mobil. Temuan jenazah Alvaro di kawasan Tenjo karena adanya saksi kunci inisial G, yang merupakan kerabat ayah tiri Alvaro yakni Alex Iskandar.

Dia menerangkan, saksi kunci itu sempat diajak ayah tiri Alvaro mengambil plastik yang disebutnya sebagai bangkai anjing. Tanpa curiga, saksi G tak mengecek plastik itu. Ia pun mengikuti ajakan ayah tiri Alvaro.

"Isinya dia menyatakan tidak tahu dan disampaikan tersangka isinya mohon maaf, bangkai anjing. Dia enggak ngecek lagi dan menunjukkan di situ. Berkat bantuan dan doa semua, dibantu unit K-9 dari Mabes Polri dan Polda, kita menemukan adanya kerangka manusia yang diduga korban AKN," tuturnya.

 

Dokter Forensik Ungkap Hasil Visum Jenazah Ayah Tiri Alvaro
Ayah Tiri Alvaro Gantung Diri Pakai Celana di Ruang Konseling Polres Jaksel
Dokter Forensik Beberkan Hasil Pemeriksaan Kerangka Diduga Alvaro
Ayah Tiri Ingin Balas Dendam ke Istrinya Usai Culik dan Bunuh Alvaro
Kakek Alvaro Kiano Datangi Polres Jaksel, Ada Apa?
Polisi Sebut Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri di Ruang Konseling Polres Jaksel
