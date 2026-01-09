Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Akan Panggil Komika Pandji Pragiwaksono

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |14:27 WIB
Polisi Akan Panggil Komika Pandji Pragiwaksono
Pandji Pragiwaksono. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Pihak kepolisian akan memanggil Pandji Pragiwaksono terkait laporan dugaan kasus penghasutan yang dilayangkan Angkatan Muda NU. Polisi akan memanggil semua pihak terkait, termasuk Pandji yang berstatus sebagai Terlapor.

“Perkara ini masih dalam proses penyelidikan. Berarti kalau proses penyelidikan, kawan-kawan penyelidik akan melakukan klarifikasi kepada masing-masing yang bersangkutan, baik pelapor, saksi, maupun terlapor,” ujar Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Reonald Simanjuntak, kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).

Menurutnya, pasca menerima laporan polisi, penyelidik bakal merencanakan jadwal penyelidikan, di antaranya memanggil para pihak untuk dimintai klarifikasi. Mulai dari pemeriksaan pelapor, saksi, hingga terlapor.

Polisi, kata dia, juga akan memeriksa bukti-bukti yang diserahkan pelapor saat membuat laporan tersebut. Namun, ia belum memastikan waktu pasti pemanggilan terhadap para pihak itu dilakukan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/338/3194449//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-cl1J_large.jpg
Pandji Pragiwaksono Dilaporkan, Polisi Langsung Analisis Barang Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/33/3194404//pandji_pragiwaksono-Bm5A_large.jpg
Biodata dan Agama Pandji Pragiwaksono, Komika yang Dilaporkan ke Polisi Imbas Konten Mens Rea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/33/3194398//pandji_pragiwaksono-QHWs_large.jpg
6 Fakta Mens Rea, Stand-Up Show Pandji Pragiwaksono yang Kontroversi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/338/3194402//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-0Rgt_large.jpg
Kasus Kematian Diplomat Arya Daru Resmi Dihentikan, Ini Alasan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/338/3194381//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-uqPF_large.jpg
Polisi Usut Laporan terhadap Pandji Pragiwaksono soal Materi Stand Up “Mens Rea”
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/33/3194373//pandji_pragiwaksono-7nL4_large.jpg
Pandji Pragiwaksono Dilaporkan Atas Dugaan Penistaan Agama Imbas Konten Mens Rea
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement