Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pandji Pragiwaksono Dilaporkan, Polisi Langsung Analisis Barang Bukti

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |14:14 WIB
Pandji Pragiwaksono Dilaporkan, Polisi Langsung Analisis Barang Bukti
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya bergerak cepat merespons laporan polisi terhadap komika Pandji Pragiwaksono, terkait dugaan pencemaran nama baik dalam special show stand up comedy bertajuk Mens Rea.

Polisi mulai melakukan analisis terhadap sejumlah barang bukti yang dilampirkan pelapor dalam laporan tersebut.

“Penyidik sedang menganalisis barang bukti. Kami mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menyampaikan informasi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Jumat (9/1/2026).

Budi menjelaskan, pelapor telah menyerahkan sejumlah barang bukti kepada penyidik, di antaranya satu flashdisk berisi rekaman materi stand up comedy, tangkapan layar foto, serta dokumen pendukung lainnya.

“Iya, satu buah flashdisk berisi rekaman materi stand up comedy yang dibawakan Pandji,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
