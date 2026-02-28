Polisi Siapkan Kantong Parkir Perayaan Imlek Nasional di Jakpus Hari Ini, Berikut Lokasinya

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan kantong parkir bagi para pengunjung yang akan menghadiri perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, hari ini. Total, ada 6 kantong parkir dengan kapasitas 1.000 kendaraan yang disiapkan.

“Kurang lebih, total keseluruhan kantong parkir yang tersedia adalah untuk 1.000 kapasitas ya, kapasitasnya 1.000 (kendaraan),” kata Kabag Ops Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados, Sabtu (28/2/2026).

Robby menjelaskan, kantong parkir yang disiapkan mulai dari area kantor Kementerian Luar Negeri hingga Kementerian Agama. Sementara itu, untuk parkir tamu VIP dan VVIP akan berada di Hotel Borobudur.

“(Lokasi kantong parkir) di kantor Kemlu Kementerian Luar Negeri, terus di Gedung Pertamina Lama, di kantor Kementerian Agama, di kantor Pos, termasuk juga Gedung AA Maramis. Dan untuk parkir VIP dan tamu undangan VIP disiapkan di parkiran Hotel Borobudur,” ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamen Ekraf) sekaligus Ketua Umum Perayaan Imlek Nasional, Irene Umar, memaparkan rangkaian Perayaan Imlek Nasional 2026 yang tahun ini terasa istimewa karena bertepatan dengan momen bulan suci Ramadhan.