Long Weekend Imlek, Penumpang Whoosh Capai 25.678 per Hari

JAKARTA – General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan KCIC mencatat lonjakan penumpang Kereta Cepat Whoosh pada momen libur panjang akhir pekan Tahun Baru Imlek. Pada Jumat 13 Februari 2026, jumlah penumpang Whoosh mencapai 24.381 orang dalam satu hari. Sementara pada Sabtu 14 Februari, jumlah penumpang mencapai sekitar 25.700 orang.

“Angka tersebut meningkat dibandingkan rata-rata akhir pekan biasa yang umumnya berada di kisaran 20–21 ribu penumpang per hari. Hari ini Minggu (15/2), hingga pagi hari tercatat lebih dari 12 ribu tiket telah terjual. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah hingga mencapai lebih dari 22 ribu penumpang per hari,” ujarnya, Minggu (15/2/2026).

Menurut Eva, peningkatan tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat yang tetap tinggi selama periode libur panjang. KCIC memastikan seluruh operasional berjalan aman dan lancar dengan kesiapan sarana dan prasarana, serta optimalisasi petugas di seluruh stasiun.

“Selain dimanfaatkan untuk berlibur, peningkatan perjalanan juga didorong oleh masyarakat yang memanfaatkan momen ini untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat sebelum memasuki bulan Ramadan. Momentum ini turut mendorong tingginya pergerakan penumpang antara Jakarta dan Bandung,” tuturnya.

Ia menambahkan, selama periode libur panjang ini KCIC juga menyiagakan puluhan petugas pelayanan guna memastikan kelancaran arus penumpang dan menjaga kualitas layanan. Untuk memeriahkan suasana, KCIC menghadirkan ornamen khas Imlek di berbagai area layanan, mulai dari loket, ruang tunggu, hingga di dalam rangkaian kereta termasuk kereta makan.

Dekorasi bernuansa Imlek tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap keberagaman budaya sekaligus menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih berkesan bagi para penumpang.

“Ornamen tematik ini juga menjadi bagian dari upaya KCIC dalam menghadirkan atmosfer stasiun dan perjalanan yang ramah dan hangat selama periode libur,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )