1,6 Juta Kendaraan Keluar-Masuk Jabotabek Selama Libur Imlek

JAKARTA - Sebanyak 1,6 juta atau tepatnya 1.623.619 kendaraan tercatat keluar dan masuk wilayah Jabotabek selama lima hari pada periode libur Tahun Baru Imlek 2026, yaitu pada periode 13–17 Februari 2026.

"Angka tersebut merupakan total angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) utama, yaitu GT Cikupa, GT Ciawi, GT Cikampek Utama, dan GT Kalihurip Utama. Total volume lalin yang meninggalkan dan memasuki wilayah Jabotabek ini meningkat 12,32% jika dibandingkan lalin normal (1.445.556 kendaraan)," ujar Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A. Purwantono, Rabu (18/2/2026).

Jasa Marga mencatat, untuk lalu lintas yang meninggalkan Jabotabek pada periode Tahun Baru Imlek 2026 yaitu sebanyak 816.725 kendaraan. Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat 12,43% jika dibandingkan lalin normal (726.417 kendaraan).

Puncak arus lalu lintas yang meninggalkan Jabotabek terjadi pada Sabtu, 13 Februari 2026. Adapun rincian distribusi lalin meninggalkan Jabotabek adalah sebagai berikut:

• Total lalin yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung) melalui GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama sebanyak 379.356 kendaraan, meningkat sebesar 24,27% dari lalin normal.