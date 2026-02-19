Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

1,6 Juta Kendaraan Keluar-Masuk Jabotabek Selama Libur Imlek

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |02:01 WIB
1,6 Juta Kendaraan Keluar-Masuk Jabotabek Selama Libur Imlek
Lalu lintas libur Imlek 2026 (Foto: Jasamarga)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 1,6 juta atau tepatnya 1.623.619 kendaraan tercatat keluar dan masuk wilayah Jabotabek selama lima hari pada periode libur Tahun Baru Imlek 2026, yaitu pada periode 13–17 Februari 2026.

"Angka tersebut merupakan total angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) utama, yaitu GT Cikupa, GT Ciawi, GT Cikampek Utama, dan GT Kalihurip Utama. Total volume lalin yang meninggalkan dan memasuki wilayah Jabotabek ini meningkat 12,32% jika dibandingkan lalin normal (1.445.556 kendaraan)," ujar Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A. Purwantono, Rabu (18/2/2026).

Jasa Marga mencatat, untuk lalu lintas yang meninggalkan Jabotabek pada periode Tahun Baru Imlek 2026 yaitu sebanyak 816.725 kendaraan. Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat 12,43% jika dibandingkan lalin normal (726.417 kendaraan).

Puncak arus lalu lintas yang meninggalkan Jabotabek terjadi pada Sabtu, 13 Februari 2026. Adapun rincian distribusi lalin meninggalkan Jabotabek adalah sebagai berikut:

•    Total lalin yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung) melalui GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama sebanyak 379.356 kendaraan, meningkat sebesar 24,27% dari lalin normal.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jabodetabek lalu lintas imlek
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201750/kereta_whoosh-pqfb_large.jpg
Long Weekend Imlek, Penumpang Whoosh Capai 25.678 per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201734/ornamen_imlek-kO3n_large.jpg
Ornamen Imlek Hiasi Bundaran HI Jakpus saat CFD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201705/kendaraan-DPV9_large.jpg
178 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Jelang Libur Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/338/3201498/pramono-tvqz_large.jpg
Pramono Buka Festival Imlek Jakarta 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/337/3108833/remisi-JjLc_large.jpg
Imlek, 34 Napi Konghucu Dapat Remisi Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/338/3108564/imlek-ReGF_large.jpg
Meriahkan Imlek 2025, Monas Hadirkan Pertunjukan Barongsai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement