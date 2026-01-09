Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Dalami Kasus Pandji Pragiwaksono, Kantongi 3 Bukti Ini

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |18:38 WIB
Polisi Dalami Kasus Pandji Pragiwaksono, Kantongi 3 Bukti Ini
Pandji Pragiwaksono (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Reonald Simanjuntak, mengungkapkan telah mengantongi bukti yang diberikan Angkatan Muda NU, Rizki Abdul Rahman Wahid terkait dugaan kasus penghasutan oleh komika Pandji Pragiwaksono. Bukti tersebut akan diteliti lebih lanjut.

“Barang bukti yang diberikan kepada penyelidik pada saat yang bersangkutan membuat laporan, pertama satu buah digital flashdisk USB berisi rekaman pernyataan-pernyataan tersebut,” ujarnya, Jumat (9/1/2026).

Kemudian, satu lembar kertas hasil cetak cuplikan layar atau screen capture, atau print out foto. Ketiga, satu lembar dokumen berupa surat rilis aksi. 

“Itu ada tiga barang bukti yang diberikan kepada rekan-rekan penyelidik,” tuturnya.

Polisi juga akan memanggil para pihak, baik pelapor, saksi, maupun terlapor, untuk dimintai klarifikasi serta melakukan pengumpulan bukti lainnya. Selanjutnya, akan melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut.

“Kalau nanti hasilnya akan dilakukan gelar perkara, apakah ada unsur pidana atau tidak, nanti kita lihat dari hasil penyelidikan. Kami tegaskan, sesuai arahan Bapak Kapolda Metro Jaya, setiap penyelidikan mengenai tindak pidana yang dilakukan jajaran Reserse Polda Metro Jaya dijamin akan profesional, transparan, dan akuntabel. Perkembangan proses penyelidikannya dapat diikuti semuanya, baik pelapor maupun korban,” katanya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/19/338/2867158/polisi-bakal-cek-akun-medsos-rocky-gerung-fans-club-terkait-dugaan-penghinaan-marga-laoly-ky6m473vln.jpg
Polisi Bakal Cek Akun Medsos Rocky Gerung Fans Club Terkait Dugaan Penghinaan Marga Laoly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/14/337/2667293/dikecam-usai-hina-ning-imaz-eko-kuntadhi-minta-maaf-6v7MTJs7mx.jpg
Dikecam Usai Hina Ning Imaz, Eko Kuntadhi Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/18/337/2295543/ini-motif-tersangka-hina-moeldoko-komprador-di-media-sosial-sh3FalXoRB.jpg
Ini Motif Tersangka Hina Moeldoko 'Komprador' di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/18/337/2295517/polisi-periksa-tersangka-penghina-moeldoko-dan-barang-bukti-TdcWg3Y4ZF.jpg
Polisi Periksa Tersangka Penghina Moeldoko dan Barang Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/30/338/2285886/polisi-segera-gelar-perkara-tentukan-kelanjutan-kasus-penghinaan-ahok-LlHmJtC72F.jpg
Polisi Segera Gelar Perkara Tentukan Kelanjutan Kasus Penghinaan Ahok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/13/519/2213599/sok-jago-tantang-polisi-di-medsos-pria-ini-kini-tertunduk-lesu-gpkjWye00N.jpg
Sok Jago Tantang Polisi di Medsos, Pria Ini Kini Tertunduk Lesu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement