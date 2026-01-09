Laporkan Pandji, Aliansi Angkatan Muda NU Bukan Respresentasi PBNU

JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan kelompok mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) yang melaporkan Komika Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya tak memiliki kaitan dengan PBNU. Dalam struktur NU tidak ada lembaga, badan otonom, maupun perkumpulan resmi bernama Angkatan Muda NU.

“Kalau representasi PBNU, jelas tidak,” ujar Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla dikutip dari laman PBNU NU Online, Jumat (9/1/2026).

Gus Ulil menjelaskan, fenomena penggunaan nama NU oleh kelompok atau individu tertentu bukan hal baru. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari NU sebagai organisasi besar yang bersifat terbuka dan inklusif.

“Tetapi sejak dulu kan banyak orang bikin ini itu atas nama NU. Karena NU itu sifatnya terbuka, ya memang siapa saja bisa bikin lembaga atas nama NU,” tuturnya.

Ia menambahkan, banyak gerakan yang mengatasnamakan NU muncul secara spontan dan tidak bersifat permanen. Bahkan, ada yang hanya berlangsung dalam waktu singkat.