HOME NEWS NASIONAL

PP Muhammadiyah: Aliansi Muda Laporkan Pandji Bukan Mandat Persyarikatan

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |21:05 WIB
PP Muhammadiyah: Aliansi Muda Laporkan Pandji Bukan Mandat Persyarikatan
PP Muhammadiyah (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) PP Muhammadiyah menegaskan tindakan dan pernyataan yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah bukan merupakan sikap resmi maupun mandat dari Persyarikatan Muhammadiyah.

Demikian disampaikan Ketua MPKSDI PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan, melalui laman media sosial @lensamu, dikutip Jumat (9/1/2026).

Pernyataan tersebut disinyalir terkait pelaporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono ke polisi dengan mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah. Hal yang dipersoalkan berkaitan dengan materi Pandji Pragiwaksono di acara bertajuk 'Mens Rea'.

Bachtiar mengatakan, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang berlandaskan dakwah amar makruf nahi munkar senantiasa menjunjung tinggi prinsip keadaban publik, hukum yang berkeadilan, serta penyelesaian persoalan secara arif dan bijaksana.

“Setiap langkah dan sikap resmi Muhammadiyah hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang memiliki kewenangan sesuai AD/ART Muhammadiyah,” katanya.

Halaman:
1 2
      
