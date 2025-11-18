Peristiwa 18 November: Muhammadiyah Didirikan 113 Tahun Silam

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 18 November baik di dalam maupun luar negeri. Salah satunya Adalah berdirinya organisasi berbasis agama Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah.

Berikut ini sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada hari ini, dilansir beragam sumber, Selasa (18/11/2025).

1.Berdirinya Muhammadiyah

Salah satu organisasi berbasis agama Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, didirikan pada 18 November 1912. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan ajaran-ajaran agama Islam yang ada di kitab suci Alquran.

Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju serta terdidik. Mereka menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspek.