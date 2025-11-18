Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 18 November: Muhammadiyah Didirikan 113 Tahun Silam

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |04:02 WIB
Peristiwa 18 November: Muhammadiyah Didirikan 113 Tahun Silam
Peristiwa 18 November: Muhammadiyah Didirikan 113 Tahun Silam
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 18 November baik di dalam maupun luar negeri. Salah satunya Adalah berdirinya organisasi berbasis agama Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah.

Berikut ini sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada hari ini, dilansir beragam sumber, Selasa (18/11/2025).

1.Berdirinya Muhammadiyah

Salah satu organisasi berbasis agama Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, didirikan pada 18 November 1912. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan ajaran-ajaran agama Islam yang ada di kitab suci Alquran.

Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju serta terdidik. Mereka menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspek.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166507/ketum_pp_muhammadiyah_haedar_nashir-PrG7_large.jpg
Demo Meluas, PP Muhammadiyah Minta Semua Pihak Tahan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/337/3156823/kapolri-IhvN_large.jpg
Kapolri Hadiri Apel Akbar di Yogyakarta, Panglima Kokam: Pasukan Perisai Penjaga NKRI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/337/3147546/muhammadiyah-wYG7_large.jpg
Din: Muhammadiyah Tak Boleh Kehilangan Asa Cerahkan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/337/3102282/ramadhan-EydH_large.jpg
Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa Ramadhan Jatuh pada 1 Maret dan Lebaran 30 Maret 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/337/3098743/muhammadiyah-m5j4_large.jpg
Komitmen Muhammadiyah Kawal Transformasi Digital untuk Kemakmuran Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/337/3097239/ppn_12_persen-lwj6_large.jpg
Berdampak Negatif, Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan PPN 12%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement