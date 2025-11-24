Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ayah Tiri Alvaro Gantung Diri Pakai Celana di Ruang Konseling Polres Jaksel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |21:21 WIB
Ayah Tiri Alvaro Gantung Diri Pakai Celana di Ruang Konseling Polres Jaksel
Ayah Tiri Alvaro Gantung Diri Pakai Celana di Ruang Konseling Polres Jaksel (iNews Media Group/Ari Sandita)
JAKARTA - Polisi menyebutkan tersangka kasus dugaan penculikan sekaligus pembunuhan terhadap Alvaro Kiano Nugroho adalah sang ayah tiri yakni Alex Iskandar alias AI. AI tewas bunuh diri di tempat konseling Polres Metro Jakarta Selatan.

1. Gantung Diri

"Jadi pada pukul 06.00 WIB hari Minggu, tersangka izin untuk ke toilet. Jadi seolah dia sudah buang air di celana. Pertama dia menggunakan celana pendek yang diberi penyidik karena tidak boleh menggunakan celana panjang," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Bhudi Hermanto pada wartawan, Senin (24/11/2025).

Menurutnya, saat berada di ruang konseling, AI meminta ganti celana karena celana pendek yang dipakainya kotor. Saat itu, dia meminta izin ke toilet hingga akhirnya bunuh diri.

"Karena celana pendek itu kotor, dia minta untuk diganti celana panjang. Pada saat di ruang konseling, lebih kurang berkisar dari pukul 06.30 WIB sampai dengan 08 atau 09 pagi, ditemukan oleh rekannya inisial G, melalui saksi kunci dilihat dari pintu, itu ada bilah kaca di tengah, melihat tersangka dalam kondisi menghilangkan nyawanya dengan cara gantung diri," tuturnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ardian Satrio Utomo menambahkan, ayah tiri Alvaro bunuh dengan dengan cara gantung diri. Dia gantung diri menggunakan celana yang diminta akan diganti tersebut.

"Pada saat di ruangan konseling, bahan yang digunakan untuk gantung diri ialah menggunakan celana. Jadi, dia menggunakan celananya dia," katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
