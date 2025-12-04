Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sambil Menangis Sesenggukan, Ibunda Terima Jenazah Alvaro Kiano di RS Polri

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |15:25 WIB
Sambil Menangis Sesenggukan, Ibunda Terima Jenazah Alvaro Kiano di RS Polri
Penyerahan jenazah Alvaro Kiano (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyerahkan jenazah Alvaro Kiano, anak yang menjadi korban dugaan penculikan sekaligus pembunuhan ayah tirinya, Alex Iskandar di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, kepada keluarganya. Ibu Alvaro, Arum Indah Kusumastuti pun menangis sesenggukan saat menerima jenazah tersebut.

Berdasarkan pantauan, jenazah Alvaro Kiano diserahkan pihak RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, yang dilakukan langsung Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, dan Kepala RS Polri, Brigjen Pol. Prima Heru Yulihartono, kepada keluarga Alvaro. Hadir ibu Alvaro, Arum Indah Kusumastuti, dan kakek Alvaro, Tugimin, yang terlihat mengenakan pakaian serba hitam.

Ibu Alvaro tampak menangis sesenggukan saat melihat jenazah anak tercintanya itu sudah berada di dalam peti mati. Jenazah lantas dimasukkan ke dalam mobil ambulans RS Polri Kramat Jati agar bisa dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan.

Rencananya, jenazah Alvaro Kiano bakal langsung dimakamkan di tempat pemakaman keluarga yang tak jauh dari rumahnya di kawasan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Jenazah bakal disholatkan dahulu di salah satu masjid dekat rumah ibunya.

"Di dekat rumah ibu (Alvaro dimakamkan), setelah disholatkan," kata Arum sambil menahan tangis kepada awak media di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Kamis (4/12/2025).

Alvaro sebelumnya hilang pada Maret 2025 di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Setelah delapan bulan, ia ditemukan dalam keadaan meninggal.

(Arief Setyadi )

      
