Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ayah Tiri Ingin Balas Dendam ke Istrinya Usai Culik dan Bunuh Alvaro

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |20:43 WIB
Ayah Tiri Ingin Balas Dendam ke Istrinya Usai Culik dan Bunuh Alvaro
Ayah Tiri Ingin Balas Dendam ke Istrinya Usai Culik dan Bunuh Alvaro
A
A
A

JAKARTA -Polda Metro Jaya membeberkan motif dugaan kasus penculikan sekaligus pembunuhan yang dilakukan ayat tiri, AI terhadap anaknya, Alvaro Kiano Nugroho. Pelaku diduga memiliki dorongan emosional balas dendam terhadap ibu Alvaro.

Demikian diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Bhudi Hermanto ujarnya di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (24/11/2025) malam.

"Pendalaman percakapan digital terlapor atau terduga pelaku, penyidik menemukan adanya indikasi kuat dorongan pelaku. Gimana caranya gue bales dendam. Ini muncul berulang kali, sakit hati ke pihak tertentu. Terlapor memiliki dorongan emosional balas dendam," ujar Bhudi.

Kepada polisi, ayah tiri Alvaro mengakui tentang motifnya itu sehingga dia pun melakukan penculikan terhadap anak tirinya itu. Dia sempat membawa anaknya ke sekitar Masjid di kawasan Bintaro, Pesanggrahan, dimana saat itu Alvaro pun sempat menangis.

"Pada saat korban dibawa dalam kondisi menangis yang tidak berhenti sehingga dibekap sehingga meninggal dunia," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185584/viral-X0Fq_large.jpg
Ayah Tiri Alvaro Ternyata Tewas di Dalam Tahanan, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185538/kakek_alvaro-97DH_large.jpg
Keluarga Tak Sangka Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano Ayah Tirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185523/penculikan-1UvN_large.jpg
Dapat Kabar Cucunya Meninggal, Nenek Alvaro Pingsan Tak Kuat Tahan Kesedihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184163/penculikan-20Qu_large.jpg
Kasus Bilqis Disorot, Terungkap Ada 221 Korban Penculikan di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183712/viral-6yed_large.jpg
8 Bulan Hilang Tanpa Jejak, Marbot Masjid Lihat Bocah Alvaro Kiano Diduga Diculik Pria Misterius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177478/penculikan-Rb5T_large.jpg
Cerita Korban Lolos dari Penyekapan di Tangsel, Kabur saat Pelaku Tertidur Lelap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement