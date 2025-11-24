Ayah Tiri Ingin Balas Dendam ke Istrinya Usai Culik dan Bunuh Alvaro

JAKARTA -Polda Metro Jaya membeberkan motif dugaan kasus penculikan sekaligus pembunuhan yang dilakukan ayat tiri, AI terhadap anaknya, Alvaro Kiano Nugroho. Pelaku diduga memiliki dorongan emosional balas dendam terhadap ibu Alvaro.

Demikian diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Bhudi Hermanto ujarnya di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (24/11/2025) malam.

"Pendalaman percakapan digital terlapor atau terduga pelaku, penyidik menemukan adanya indikasi kuat dorongan pelaku. Gimana caranya gue bales dendam. Ini muncul berulang kali, sakit hati ke pihak tertentu. Terlapor memiliki dorongan emosional balas dendam," ujar Bhudi.

Kepada polisi, ayah tiri Alvaro mengakui tentang motifnya itu sehingga dia pun melakukan penculikan terhadap anak tirinya itu. Dia sempat membawa anaknya ke sekitar Masjid di kawasan Bintaro, Pesanggrahan, dimana saat itu Alvaro pun sempat menangis.

"Pada saat korban dibawa dalam kondisi menangis yang tidak berhenti sehingga dibekap sehingga meninggal dunia," katanya.