Polisi Umumkan Hasil Tes DNA Kerangka Diduga Alvaro Besok

JAKARTA — Polda Metro Jaya menyampaikan tes DNA terkait temuan kerangka diduga bocah Alvaro Kiano (6) yang hilang sejak Maret lalu telah selesai. Hasil tes DNA akan diumumkan besok, Kamis 4 Desember 2025.

“Hasil sudah keluar. Tapi biar dokter forensik yang menyampaikan ya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Rabu (3/12/2025).

Budi belum berbicara banyak terkait hasil tes DNA tersebut. Ia menambahkan pengumuman hasil tes DNA akan dipimpin Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly.

“Di RS Polri jam 12.00 WIB oleh Kapolres Jakarta Selatan, dilanjutkan penyerahan jenazah dan pemakaman,” ujarnya.

Sebagai informasi, Alvaro dilaporkan hilang sejak 6 Maret 2025. Korban diculik dan dibunuh ayah tirinya, Alex Iskandar, gara-gara cemburu dan menuding ibu korban—yang juga istrinya—telah berselingkuh.

Selama 8 bulan Alvaro menghilang, polisi telah melakukan segala upaya pencarian. Polisi menemukan titik terang dan mengamankan Alex terkait hilangnya Alvaro pada Jumat 21 November 2025. Alex mengakui membawa Alvaro dari masjid tempat mengaji di Bintaro, Jakarta Selatan.

Ia lalu membunuh korban dan membuang jasadnya ke wilayah Tenjo, Bogor, tiga hari setelah pembunuhan. Saat diamankan di ruang konseling di Polres Metro Jakarta Selatan, Alex nekat mengakhiri hidupnya.

(Arief Setyadi )