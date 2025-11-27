Ayah Tiri Ingin Kubur Mayat Alvaro di Tenjo Bogor Namun Batal, Alasannya Bikin Geleng Kepala

JAKARTA - Polisi mengungkap rangkaian tindakan keji yang dilakukan Alex Iskandar, ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho (6), setelah membunuh bocah malang tersebut. Diketahui, pelaku akhirnya nekat bunuh diri.

Fakta baru ini memperlihatkan bagaimana pelaku sempat berencana mengubur Alvaro di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, sebelum akhirnya membuang jenazahnya.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, mengungkapkan, Alex bahkan telah meminjam alat untuk mengubur korban.

“Awalnya dia mau kuburkan, dia mau tanam, dia meminjam pacul juga, cangkul ya, meminjam cangkul,” kata Nicolas kepada wartawan, Kamis (27/11/2025).

Namun niat itu dibatalkan setelah Alex mendapati tanah di lokasi tersebut sangat keras. Pelaku kemudian memilih membuang jenazah Alvaro di area tumpukan sampah dekat sungai.

“Tapi karena tanahnya terlalu keras, akhirnya dia melakukan membuang mayat itu di daerah dekat sungai, di tumpukan sampah, di dekat jembatan itu,” ujarnya.