Momen Lucu Pemudik Ditinggal Ngacir Suaminya di Rest Area Tol Cipali, Akhirnya Diantar Polisi Naik Motor

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |21:51 WIB
Momen Lucu Pemudik Ditinggal Ngacir Suaminya di Rest Area Tol Cipali, Akhirnya Diantar Polisi Naik Motor
Pemudik tertinggal di rest area Tol Cipali (Foto: Instagram Satlantas Polres Indramayu)
JAKARTA - Mudik atau pulang kampung setiap lebaran menjadi momen yang dinanti masyarakat. Di balik perjalanan masyarakat ke kampung halaman kerap ada cerita lucu hingga mengundang tawa.

Seperti dialami seorang ibu yang tertinggal rombongan keluarganya di rest area KM 130 Tol Cipali, Rabu (18/3/2026). Kala itu, ibu tersebut berniat untuk menunaikan Sholat Subuh.

Selepas Sholat Subuh, ia kembali ke parkiran dan mendapati mobil bersama suaminya dan anak-anak sudah tidak ada. Sempat dirundung panik, ia mencoba meminta pertolongan.

"Saya tertinggal dari keluarga saya. tadi saya Sholat Subuh, dan saat kembali ke mobil parkir sudah tidak ada," ujarnya dikutip dari Instragram Satlantas Polres Indramayu.

Kemudian, ia berupaya pinjam handphone ke orang-orang sekitar tapi tidak dikasih pinjam. Akhirnya ke pos polisi dan ternyata ketemu petugas polisi, Akung. 

