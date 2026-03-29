Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Arus Keluar-Masuk Tasikmalaya via Lingkar Gentong Macet, Polisi Rekayasa Lalin

Rohman Wibowo , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |16:29 WIB
Arus Keluar-Masuk Tasikmalaya via Lingkar Gentong Macet, Polisi Rekayasa Lalin
Akses keluar masuk Tasikmalaya (Foto: Rohman Wibowo/Okezone)
A
A
A

TASIKMALAYA - Arus lalu lintas kendaraan menuju Lingkar Gentong dan sebaliknya terpantau padat merayap pada Minggu (29/3/2026) atau H+8 arus balik Lebaran. Penumpukan kendaraan roda dua, roda empat hingga bus di beberapa titik kemacetan, sehingga jajaran Polres Tasikmalaya Kota melakukan rekayasa lalu lintas berupa penarikan arus dari arah Simpang Sukamantri menuju Lingkar Gentong atas dan sebaliknya.

Pantauan di lokasi, kemacetan mengular telah terjadi sejak pukul 10.00 hingga 12.30 WIB. Pangkal kemacetan terlihat di Simpang Pamoyanan, yang menjadi persimpangan arus dari arah Tasikmalaya ke Garut-Bandung dan arah sebaliknya. Kemacetan juga terjadi dari arah Tasikmalaya menuju Ciamis.

Kendaraan yang dapat melaju cukup lancar hanya kendaraan roda dua. Pemotor melaju di bahu jalan secara perlahan. Sementara itu, mobil dan bus hanya bergerak sesekali, bahkan sempat berhenti selama 4 menit.

Adapun kepolisian mengurai kemacetan dengan melakukan penarikan arus yang dimulai dari arah Tasikmalaya ke Ciamis lebih dahulu, yakni dari depan SPBU Pos Budiman hingga kawasan Sukamantri. Sekitar 15 menit, personel menguras lalu lintas kendaraan.

Setelah arus dari arah Lingkar Gentong atas cukup lengang, kepolisian kemudian memperbolehkan kendaraan dari arah Ciamis melaju di dua jalur selama 20 menit. Setelah rekayasa lalu lintas diterapkan, arus kendaraan dari kedua arah sempat lancar, namun kembali ramai lancar dan sesekali padat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement