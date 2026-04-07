HOME NEWS NASIONAL

3,5 Juta Warga Manfaatkan Layanan Masjid Ramah Pemudik 2026

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |12:53 WIB
3,5 Juta Warga Manfaatkan Layanan Masjid Ramah Pemudik 2026
3,5 Juta Warga Manfaatkan Layanan Masjid Ramah Pemudik 2026
JAKARTA - Sebanyak 3.592.348 pemudik manfaatkan layanan Masjid Ramah Pemudik (MRP) selama arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 H/2026 M.  Layanan ini tersebar di 6.859 masjid di seluruh Indonesia selama H-9 hingga H+7 Lebaran.

Jumlah ini belum termasuk pemudik yang memanfaatkan vihara, gereja, dan rumah ibadah berbagai agama yang juga ikut memberikan layanan ramah pemudik pada libur lebaran.

“Jumlah penerima manfaat program ini sangat meningkat dibanding tahun sebelumnya,” ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat, Abu Rokhmad, Selasa (7/4/2026).

“Tahun ini jumlah pemudik yang memanfaatkan Masjid Ramah Pemudik mencapai lebih dari 3,5 juta orang. Ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun lalu,”lanjutnya.

Abu menjelaskan, lonjakan jumlah pengunjung tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan berbasis rumah ibadah.

Masjid saat ini kata dia, tidak hanya dipahami sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang pelayanan publik yang terbuka bagi siapa saja.

Abu Rokhmad menilai, posisi masjid yang berada di jalur strategis seperti Pantura, Trans Jawa, dan Trans Sumatera menjadi faktor penting dalam mendukung kenyamanan pemudik. Keberadaan masjid yang mudah diakses membuatnya menjadi pilihan tempat singgah yang praktis dan aman.

“Masjid memiliki fasilitas dasar yang dibutuhkan pemudik, seperti tempat ibadah, air bersih, dan ruang istirahat. Ketika dikelola dengan baik, masjid bisa menjadi oase di tengah perjalanan panjang,” ujarnya.

Program Masjid Ramah Pemudik merupakan bagian dari implementasi program prioritas Kementerian Agama dalam pemberdayaan rumah ibadah. Melalui program ini, masjid didorong untuk menghadirkan layanan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

 

