6 Fakta Andre ‘The Doctor’, Penyuplai Narkoba Lintas Negara hingga Bantu Pelarian Bandar

JAKARTA – Bareskrim Polri menangkap buronan bandar narkotika Andre Fernando alias The Doctor yang sempat membantu pelarian bandar narkoba Ko Erwin. Andre tiba di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan pada Senin 6 April 2026 sekira pukul 19.25 WIB.

Sesampainya di Gedung Bareskrim, terlihat ia diturunkan dari mobil dan diarahkan untuk duduk di kursi roda. Terlihat kedua kakinya diperban saat diturunkan. Kemudian, dia pun digiring ke ruangan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dengan pengawalan ketat dari anggota polri. Ia pun tertunduk lesu saat digiring anggota kepolisian.

Penangkapan Andre membuka tabir besar jaringan narkoba lintas wilayah hingga internasional. Berikut sejumlah fakta penting yang terungkap:

1. Ditangkap di Malaysia Setelah Lama Buron

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Narcotic Investigation Center (NIC) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Kevin Leleury mengatakan, buronan narkotika, Andre Fernando, ditangkap di Penang, Malaysia, pada Minggu (5/4/2026) oleh tim gabungan Bareskrim Polri dan Hubinter.

2. Sudah Kabur ke Malaysia Sejak 2024

Menurut Ketua Satuan Tugas (Satgas) Narcotic Investigation Center (NIC) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Kevin Leleury, The Doctor telah berada di Malaysia sejak 2024, menjadikannya buronan yang cukup lama beroperasi di luar negeri.

3. Penyuplai Dua Jaringan Narkoba Besar

Andre Fernando alias The Doctor diketahui sebagai pemasok narkoba untuk jaringan Nusa Tenggara Barat (NTB), dan jaringan “White Rabbit” di kawasan PIK dan Gatot Subroto (Gatsu).

The Doctor merupakan pemasok utama sabu kepada bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koko Erwin, yang kasusnya turut menyeret aparat kepolisian.