Bareskrim Gerebek THM New Zone Medan, Sita Barang Bukti Narkoba

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, melakukan penggeledahan di tempat hiburan malam (THM) New Zone di Kota Medan, Sumatera Utara.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan, operasi penindakan tersebut berlangsung pada Sabtu (23/5/2026) sekitar pukul 03.25 WIB.

“Tim gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah melakukan penindakan di THM New Zone,” kata Eko.

Eko menyebut, dari hasil penindakan tersebut, jajarannya menyita sejumlah barang bukti narkoba. Namun, ia belum merinci jenis narkotika yang ditemukan di lokasi.