Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Periksa 40 WNA Sindikat Judol Internasional Hayam Wuruk

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |18:05 WIB
Polri Periksa 40 WNA Sindikat Judol Internasional Hayam Wuruk
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap 40 Warga Negara Asing (WNA) sindikat judi online (judol) internasional yang bermarkas di Plaza Perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat (Jakbar).

Kasubdit III Dittipidum Bareskrim Polri, Kombes Dony Alexander mengungkapkan bahwa 40 WNA itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan judi online.

"Untuk yang hari ini 40 (WNA). Ya kita bawa, masih dalam proses pemeriksaan sebagai status tersangka dan pengembangan masih kita laksanakan. Nanti puncaknya Pak Dir yang akan merilis," kata Dony saat dihubungi awak media, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurut Dony, pemeriksaan tersangka bakal dilakukan secara bertahap. Mengingat, pada penangkapan ini, polisi menciduk 320 WNA dan satu orang Warga Negara Indonesia (WNI).

"Ya, kita periksa bertahap. Karena kan juga tempat dan juga waktu harus kita koordinasikan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218803//viral-4RPx_large.jpg
Bareskrim Turun Tangan Usut Kasus Kasat Narkoba Kutai Kartanegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218866//gang_langgar_samarinda-jHAZ_large.jpg
Sindikat Narkoba Gang Langgar Samarinda Dibawa ke Bareskrim, 11 Orang Ditembak di Kaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218856//sindikat_narkoba-nGbm_large.jpg
Bareskrim Ungkap Sindikat Narkoba Gang Langgar Samarinda, Tangkap 13 Tersangka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218707//polisi_bongkar_peredaran_narkoba_di_hotel-oq0u_large.jpg
Pemprov DKI Cabut Izin 2 Hotel di Jakbar Buntut Dugaan Peredaran Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218675//wachid_wibowo-4X8U_large.jpg
Buntut Kasus Narkoba di Hotel Jakbar, Lapas Cipinang Razia Blok Hunian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218629//polri_bongkar_judul_lintas_negara-I1go_large.jpg
Strategi Polri Bongkar Jaringan Judi Online Lintas Negara 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement