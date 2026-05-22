Korban Tewas Pembantaian KKB Papua Jadi 10 Orang, Satgas Cartenz: Bisa Bertambah!

JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua melakukan pembunuhan secara sadis terhadap 10 pendulang emas di Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Bahkan, jumlah korban diperkirakan bertambah.

Adapun hasil investigasi awal, pelaku pembunuhan diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Batalyon Yamue pimpinan Ronald Hiluka alias Dejang Hiluka.

Kelompok tersebut diperkirakan berjumlah sekitar 15 orang dengan persenjataan berupa satu pucuk senjata jenis AR-15 dan beberapa senjata api rakitan.

"Fokus utama kami saat ini adalah menyelamatkan korban selamat, mengevakuasi para korban meninggal dunia, serta melakukan pengejaran terhadap kelompok pelaku secara profesional dan terukur,” kata Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Faizal Ramadhani, Jumat (22/5/2026).

Saat ini, kata dia, Satgas Damai Cartenz 2026 bersama unsur Forkopimda Kabupaten Boven Digoel terus melakukan koordinasi untuk mendukung proses penyelidikan.

“Serta pengamanan wilayah, percepatan evakuasi korban, serta memburu pelaku,” ujar Jenderal Bintang 2 Polri tersebut.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Adarma Sinaga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pendulangan maupun penambangan ilegal di wilayah rawan konflik tersebut.