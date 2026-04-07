MUI Sebut Iran Bakal Permudah Kapal Tanker Indonesia Lewati Selat Hormuz

JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi bersilaturahmi ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026). Dalam kunjungan itu, Iran disebut bakal memudahkan kapal tanker Indonesia melintas Selat Hormuz.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis. Ia menyampaikan, pertemuan itu membahas kabar terkini di Iran atas penyerangan Amerika Serikat dan Israel.

"(Kemarin-red) kami menerima tamu Duta Besar Iran untuk Indonesia Yang Mulia Mohammad Boroujerdi untuk mendiskusikan hal terkini di Iran dan penyerangan Amerika dan Israel," kata Kiai Cholil dalam keterangannya dikutip Selasa (7/4/2026).

Cholil mengungkapkan, Boroujerdi banyak memberikan informasi yang bisa diserap MUI. Ini termasuk solusi atas konflik tersebut

"Banyak informasi yang bisa diserap dan memberi diskusi solusi konflik. Tentu itu dalam bingkai persahabatan," katanya.