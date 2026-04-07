Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kepala Intelijen Garda Revolusi Iran Tewas dalam Serangan Israel-AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |07:05 WIB
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Intelligence chief Maj. Gen. Seyed Majid Khademi.
A
A
A

JAKARTA - Iran menyatakan pada Senin (6/4/2026) bahwa Kepala Organisasi Intelijen Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) tewas dalam serangan Amerika Serikat (AS)-Israel, lapor Anadolu Agency.

Stasiun televisi pemerintah IRIB, mengutip pernyataan IRGC, mengatakan Mayjen Seyed Majid Khademi “gugur” dalam serangan tersebut.

Khademi diangkat sebagai kepala badan intelijen IRGC pada Juni 2025 setelah tewasnya pendahulunya, Jenderal Mohammad Kazemi, dalam serangan Israel.

Ketegangan regional meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, yang sejauh ini menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.

Iran membalas dengan serangan pesawat tak berawak dan rudal yang menargetkan Israel, bersama dengan Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS. Serangan balasan tersebut menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta mengganggu pasar global dan penerbangan.

(Rahman Asmardika)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/320/3210825//harga_plastik-aq05_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/18/3210869//ilustrasi-f30x_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/18/3210750//rudal-7XRI_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/320/3210745//ekonomi_ri-FR39_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/18/3210744//pasukan_elite_as-0BwV_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/18/3210687//ilustrasi-UGqt_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement