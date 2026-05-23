Polisi Akan Limpahkan Perkara Roy Suryo Cs, Refly Harun: Pernyataan Normatif!

JAKARTA - Koordinator tim hukum Troya, Refly Harun, menanggapi pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto yang menyebut akan penyidik akan melimpahkan perkara Roy Suryo ke Kejaksaan (P21). Menurutnya, pernyataan itu bersifat normatif.

Refly menilai, Kabid Humas Polda Metro tak tahu kapan penyidik melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan.

"Itu pernyataan yang normatif sifatnya. Dan yang kedua, dia juga tidak tahu persis apakah memang akan P21 atau tidak. Intinya dia membantah kalau tidak P21, tapi apakah akan P21, dia juga tidak tahu," ujar Refli saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).

"Nah, karena itu menurut saya apa yang disampaikan dia itu, ya memang dia doing his job sebagai Humas. Kan Humas kalau ditanya pasti tidak mungkin tidak jawab," tambahnya.

Namun terlepas dari itu, Refly Harun menilai, perkara yang menyeret kliennya tak layak untuk ditindaklanjuti. Pasalnya, kata dia, penanganan perkara itu terlampau telah melebihi batas waktu yang diatur dalam KUHAP baru.

"Jadi kalau kami hitung sejak misalnya pelimpahan P19 misalnya, itu pelimpahan pertama itu pada tanggal 13 Januari,"ujar Refly.

"Kemudian dikembalikan pada hari ke-13, berarti tanggal 26 Januari, dan seharusnya cuma ada waktu 14 hari untuk melimpahkan berkas P19 ke Kejaksaan Tinggi DKI dari penyidik Polda Metro Jaya, maka lampaunya waktu itu sudah bertambah-tambah," lanjutnya.