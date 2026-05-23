Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Akan Limpahkan Perkara Roy Suryo Cs, Refly Harun: Pernyataan Normatif!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |04:00 WIB
Polisi Akan Limpahkan Perkara Roy Suryo Cs, Refly Harun: Pernyataan Normatif!
Polisi Akan Limpahkan Perkara Roy Suryo Cs, Refly Harun: Pernyataan Normatif/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Koordinator tim hukum Troya, Refly Harun, menanggapi pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto yang menyebut akan penyidik akan melimpahkan perkara Roy Suryo ke Kejaksaan (P21). Menurutnya, pernyataan itu bersifat normatif.

Refly menilai, Kabid Humas Polda Metro tak tahu kapan penyidik melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan.

"Itu pernyataan yang normatif sifatnya. Dan yang kedua, dia juga tidak tahu persis apakah memang akan P21 atau tidak. Intinya dia membantah kalau tidak P21, tapi apakah akan P21, dia juga tidak tahu," ujar Refli saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).

"Nah, karena itu menurut saya apa yang disampaikan dia itu, ya memang dia doing his job sebagai Humas. Kan Humas kalau ditanya pasti tidak mungkin tidak jawab," tambahnya.

Namun terlepas dari itu, Refly Harun menilai, perkara yang menyeret kliennya tak layak untuk ditindaklanjuti. Pasalnya, kata dia, penanganan perkara itu terlampau telah melebihi batas waktu yang diatur dalam KUHAP baru.

"Jadi kalau kami hitung sejak misalnya pelimpahan P19 misalnya, itu pelimpahan pertama itu pada tanggal 13 Januari,"ujar Refly.

"Kemudian dikembalikan pada hari ke-13, berarti tanggal 26 Januari, dan seharusnya cuma ada waktu 14 hari untuk melimpahkan berkas P19 ke Kejaksaan Tinggi DKI dari penyidik Polda Metro Jaya, maka lampaunya waktu itu sudah bertambah-tambah," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/337/3220183//koordinator_tim_hukum_troya_refly_harun-0FbM_large.jpg
Tuding Ada Penyelundupan Pasal, Tim Hukum Troya Bakal Polisikan Lechumanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/337/3220007//abdullah_alkatiri-Mfh2_large.jpg
Kubu Roy Suryo Cs Soroti Perubahan Pasal hingga Double Sprindik Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/337/3219989//razman-bwK5_large.jpg
Razman Minta Roy Suryo Tak Takut Dibui: Nanti Kita Ketemu di Lapas Sambil Diskusi INTERUPSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219737//razman-g2pa_large.jpg
Kubu Roy Suryo Desak Kejaksaan Segera Eksekusi Razman Nasution
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219679//roy_suryo-oMEO_large.jpg
Kasus Fitnah Ijazah Jokowi Disebut Bakal P21, Roy Suryo: Belum Ada Keterangan Resmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219635//roy_suryo-KFO6_large.jpg
Roy Suryo Cs Laporkan Rismon dan Istri ke Polisi Terkait Buku Gibran End Game
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement