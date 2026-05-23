HOME NEWS NASIONAL

Jalankan Misi Perdamaian, TNI Lepas 744 Personel Satgas Konga UNIFIL ke Lebanon

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |00:05 WIB
Jalankan Misi Perdamaian, TNI Lepas 744 Personel Satgas Konga UNIFIL ke Lebanon
Panglima TNI melepas 744 Personel Satgas Konga UNIFIL ke Lebanon. (Foto: Dispenau)
JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin langsung upacara pelepasan 744 prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Agenda pelepasan kontingen tersebut berlangsung khidmat di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (21/5/2026).

Hadir dalam upacara tersebut, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI Tedi Rizalihadi, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Edwin, dan Dankodiklat TNI Letjen Mohamad Naudi Nurdika.

"Kontingen Satgas TNI Konga UNIFIL TA 2026 berjumlah 744 personel akan diberangkatkan ke daerah misi di Lebanon, terdiri dari 571 personel TNI AD, 79 personel TNI AL, 63 personel TNI AU, serta 31 personel Mabes TNI," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana, Jumat (22/5/2026).

Nyoman mengatakan Panglima TNI Agus memberikan amanat bahwa misi ini merupakan bentuk kepercayaan dunia internasional kepada prajurit Indonesia.

"Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan bahwa keikutsertaan TNI dalam misi perdamaian dunia merupakan bentuk kepercayaan internasional terhadap profesionalisme prajurit Indonesia," ujar Nyoman.

Menurut Nyoman, Agus juga meminta agar prajurit yang dikirim menjaga nama baik Indonesia. Tak lupa ia mengingatkan agar terus mematuhi standar operasional prosedur (SOP).

"Panglima TNI juga menekankan agar seluruh personel menjaga nama baik Indonesia dan Pasukan Garuda selama bertugas di daerah misi, mematuhi standar operasional prosedur (SOP), meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi, serta menjaga moral dan kesehatan selama penugasan," tandas dia.

(Rahman Asmardika)

