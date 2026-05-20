HOME NEWS NASIONAL

Wakil Uskup TNI-Polri Audiensi ke Kedubes Vatikan

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |23:15 WIB
Wakil Uskup TNI-Polri audiensi ke Kedubes Vatikan (Foto: Ist)
JAKARTA - Wakil Uskup TNI dan Polri, Rm. Yos Bintoro memimpin delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) dalam audiensi perdana ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Kunjungan ini dilakukan atas nama Uskup OCI, Ignatius Kardinal Suharyo, sebagai bagian dari persiapan sejumlah agenda internasional OCI ke depan.

Dalam pertemuan tersebut, OCI menyampaikan dukungan terhadap rencana pengiriman kontingen pada Ziarah Militer Internasional pada 2027, sekaligus rencana pelaksanaan audiensi khusus dengan Paus Leo XIV. Agenda ini menjadi bagian dari penguatan peran OCI di tingkat internasional.

Pertemuan ini menjadi momen bersejarah bagi OCI atau Keuskupan TNI-Polri, karena merupakan pertemuan resmi pertama dengan perwakilan Takhta Suci setelah lebih dari 75 tahun pelayanan OCI di Indonesia.

Rm. Yos Bintoro didampingi sejumlah tokoh, di antaranya Irjen Pol (Purn) Heribertus Dahana, Marsda TNI (Purn) Alfonsus Joko Takarianto, Mayjen TNI (Purn) Ignatius Joko Purwanto, Brigjen TNI (Purn) Pontianus Gunung Sarasmoro, serta Dar Edi Yoga.

Delegasi hadir sebagai panitia persiapan audiensi khusus dengan Bapa Suci serta agenda Ziarah Militer Internasional OCI yang direncanakan berlangsung pada Mei tahun depan.

Rombongan diterima Mgr. Michael A. Pawłowski selaku Charge d’Affaires ad interim Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia. Pertemuan berlangsung hangat dan membahas rencana tindak lanjut komunikasi dengan Takhta Suci.

Mgr. Pawłowski menyatakan kesediaannya membantu proses koordinasi dan komunikasi terkait rencana audiensi OCI dengan Bapa Suci. Ia juga mengapresiasi langkah OCI yang telah menyampaikan rencana tersebut lebih awal mengingat padatnya agenda Paus Leo XIV.

