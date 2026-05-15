HOME NEWS NASIONAL

Munas VI KBPP Polri Dorong Soliditas, Kabaharkam: Harus Bermanfaat bagi Masyarakat

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |16:18 WIB
Munas VI KBPP Polri Dorong Soliditas, Kabaharkam: Harus Bermanfaat bagi Masyarakat
Ketum KBPP Polri Evita Nursanty dan Kabaharkam Polri Komjen Pol Karyoto (Foto: Ist/Okezone)
JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) VI Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat soliditas organisasi di tengah dinamika tantangan bangsa yang semakin kompleks. Kegiatan tersebut menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan sebagai fondasi utama organisasi agar tetap kuat dan relevan dalam menjalankan perannya di masyarakat.

Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty menegaskan kekuatan organisasi hanya dapat terbangun apabila seluruh anggotanya memiliki semangat kebersamaan, loyalitas, dan persatuan.  Ia menilai tema “Solid untuk Polri dan Negeri” yang diusung dalam Munas mencerminkan komitmen KBPP Polri dalam mendukung stabilitas keamanan nasional bersama Polri.

Menurut Evita, organisasi yang tidak memiliki soliditas akan sulit berkembang dan mencapai tujuan yang diharapkan. “Organisasi yang terpecah belah adalah organisasi yang lemah. Organisasi seperti itu tidak akan mampu melangkah jauh dan mencapai tujuan mulianya,” kata Evita, dikutip Jumat (15/5/2026).

Ia menjelaskan, soliditas tidak hanya terlihat dari kekompakan luar. Namun, juga mencakup kesamaan arah perjuangan, loyalitas, serta rasa persaudaraan di seluruh tingkatan organisasi.

Di tengah perkembangan teknologi digital serta munculnya berbagai tantangan seperti disinformasi, intoleransi, hingga radikalisme, KBPP Polri dinilai perlu terus beradaptasi dan memperkuat perannya di tengah masyarakat.

