Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Blusukan Pakai Motor Trail, Kasum TNI Tinjau Perbaikan Jalan dan Huntap Pascabencana di Tapsel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |18:19 WIB
Blusukan Pakai Motor Trail, Kasum TNI Tinjau Perbaikan Jalan dan Huntap Pascabencana di Tapsel
Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon meninjau perbaikan jalan dan huntap di Tapsel.
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon meninjau perbaikan jalan rute Tarutung-Sipirok di Desa Antur Mangan, Sipirok, Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, dengan menggunakan motor trail, Rabu (20/5/2026).

Wakasatgas I Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera ini juga meninjau sumur bor di Huntara/Huntap Rusunawa Pandan. "Pembangunan sumur bor tersebut berawal dari masukan dan koordinasi bersama BPBD provinsi maupun kabupaten terkait kebutuhan mendesak masyarakat di lokasi Huntara," ujar Richard.

"Dari masukan BPBD provinsi dan kabupaten, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah air bersih. Setelah berkoordinasi dan komunikasi intensif, kami memutuskan membangun sumur bor dan instalasi air masing-masing lima unit di Tapanuli Tengah dan lima unit di Tapanuli Selatan," lanjutnya.

Jenderal Kopassus ini berharap fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik oleh masyarakat agar bisa digunakan dalam jangka panjang. "Kami berharap sumur bor dan instalasi air bersih ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga rusunawa dan huntara. Fasilitas ini harus dijaga dan dirawat bersama," katanya.

Richard juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam terealisasinya pembangunan sarana air bersih tersebut. "Air bersih adalah salah satu kebutuhan hidup manusia yang paling penting. Di sini ada 118 KK yang sebelumnya mengalami kesulitan air. Atas komunikasi dan koordinasi yang dilakukan, akhirnya program akses air bersih ini dapat diwujudkan," ucapnya.

Selain itu, ia juga menyinggung upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menangani dampak bencana yang masih terjadi di wilayah Tapanuli Tengah akibat cuaca yang sulit diprediksi. "Saya bersama tim sudah mengecek langsung kondisi lapangan. Hujan dan banjir masih sulit diprediksi sehingga diperlukan konsep dan langkah penanganan yang tepat," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/43/3214901//tim_taekwondo_indonesia_bawa_pulang_4_medali_dari_inggris-Oq0j_large.jpg
Bawa Pulang 4 Medali dari Inggris, Tim Pelatnas Taekwondo Indonesia Tatap Kualifikasi Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/43/3214415//ketum_pbti_richard_tampubolon-GA83_large.jpg
Buka Kejurnas Taekwondo Cadet dan Junior 2026, Ketum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon Sampaikan Pesan Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/43/3214259//pimpin_taekwondo_kalimantan_timur_2025_2029_hasanuddin_masud_resmi_dilantik_ketum_pbti_letjen_tni_richard_tampubolon-9csK_large.jpg
Pimpin Taekwondo Kalimantan Timur 2025-2029, Hasanuddin Mas'ud Resmi Dilantik Ketum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/337/3213095//tni-Yln5_large.jpg
Kasum TNI: Musuh Adalah Hadiah Bagimu,  Dia Memberi Kesempatan Lakukan Hal Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/43/3212951//ketum_pbti_richard_tampubolon-BEtG_large.jpg
Pimpin Rakernas Taekwondo Indonesia 2026, Ketum PBTI Richard Tampubolon Evaluasi Total dan Bidik Tata Kelola Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201139//presiden_ri_prabowo_subianto-aKoM_large.jpeg
Presiden Prabowo Pantau Pemulihan Bencana Sumatra, Minta Harga Bahan Pokok Tetap Terjaga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement