Blusukan Pakai Motor Trail, Kasum TNI Tinjau Perbaikan Jalan dan Huntap Pascabencana di Tapsel

JAKARTA - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon meninjau perbaikan jalan rute Tarutung-Sipirok di Desa Antur Mangan, Sipirok, Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, dengan menggunakan motor trail, Rabu (20/5/2026).

Wakasatgas I Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera ini juga meninjau sumur bor di Huntara/Huntap Rusunawa Pandan. "Pembangunan sumur bor tersebut berawal dari masukan dan koordinasi bersama BPBD provinsi maupun kabupaten terkait kebutuhan mendesak masyarakat di lokasi Huntara," ujar Richard.

"Dari masukan BPBD provinsi dan kabupaten, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah air bersih. Setelah berkoordinasi dan komunikasi intensif, kami memutuskan membangun sumur bor dan instalasi air masing-masing lima unit di Tapanuli Tengah dan lima unit di Tapanuli Selatan," lanjutnya.

Jenderal Kopassus ini berharap fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik oleh masyarakat agar bisa digunakan dalam jangka panjang. "Kami berharap sumur bor dan instalasi air bersih ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga rusunawa dan huntara. Fasilitas ini harus dijaga dan dirawat bersama," katanya.

Richard juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam terealisasinya pembangunan sarana air bersih tersebut. "Air bersih adalah salah satu kebutuhan hidup manusia yang paling penting. Di sini ada 118 KK yang sebelumnya mengalami kesulitan air. Atas komunikasi dan koordinasi yang dilakukan, akhirnya program akses air bersih ini dapat diwujudkan," ucapnya.

Selain itu, ia juga menyinggung upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menangani dampak bencana yang masih terjadi di wilayah Tapanuli Tengah akibat cuaca yang sulit diprediksi. "Saya bersama tim sudah mengecek langsung kondisi lapangan. Hujan dan banjir masih sulit diprediksi sehingga diperlukan konsep dan langkah penanganan yang tepat," ujarnya.